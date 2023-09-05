Путин: в Европе сегодня часто перевирают историю те, кому "отшибло память и совесть"

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История сегодня переписывается в соответствии с политическими веяниями. НА это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Глава государства призвал бороться с этим явлением, открыто демонстрируя подлинные архивные документы тех или иных исторических периодов.

"Подлинные документы — это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов — достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что любителей переиначивать историю сегодня немало, в частности, в Европе, где у людей странным образом начисто "отшибло и память, и совесть".