История сегодня переписывается в соответствии с политическими веяниями. НА это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".
Глава государства призвал бороться с этим явлением, открыто демонстрируя подлинные архивные документы тех или иных исторических периодов.
"Подлинные документы — это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов — достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что любителей переиначивать историю сегодня немало, в частности, в Европе, где у людей странным образом начисто "отшибло и память, и совесть".
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