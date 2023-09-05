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Зеленский утверждает, что лично пообщался с бойцами ВСУ на Артёмовском направлении

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Мир

По словам украинского президента Владимира Зеленского, он лично нанёс визит на позиции ВСУ, находящиеся на Артёмовском направлении.

Зеленский утверждает, что лично пообщался с бойцами ВСУ на Артёмовском направлении
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Лидер государства отметил, что украинским военным сейчас приходится непросто.

"Наши воины на Бахмутском (Артёмовском — Прим. ред.) направлении. Сложные задачи", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Украинский президент уточнил, что поговорил с командирами 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ и лично вручил награды военным, сделав это совместно с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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