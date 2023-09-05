По словам украинского президента Владимира Зеленского, он лично нанёс визит на позиции ВСУ, находящиеся на Артёмовском направлении.
Лидер государства отметил, что украинским военным сейчас приходится непросто.
"Наши воины на Бахмутском (Артёмовском — Прим. ред.) направлении. Сложные задачи", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Украинский президент уточнил, что поговорил с командирами 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ и лично вручил награды военным, сделав это совместно с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.
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