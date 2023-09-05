Польский оператор раскрыл объем запасов газа в стране

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Подземные хранилища природного газа в Польше на данный момент заполнены на 96%. Эту информацию предоставила компания-оператор хранилищ топлива Gas Storage Poland, сообщает РИА Новости.

Фото: CreativeCommons

По данным агентства, на вечер 4 сентября запасы газа в польских подземных хранилищах достигли более 36 189 гигаватт-часов (ГВт·ч). Это означает, что оставшаяся неиспользованная мощность составляет всего лишь 4% от общей вместимости хранилищ.

Как отмечается в сообщении, за последние сутки в подземные хранилища в стране было закачано 55,6 гигаватт-часов (ГВт·ч) газа, при этом не было отмечено его использования.

На территории Польши существует три подземных хранилища газа: Каверна, Вежховице и Санок. На данный момент они заполнены на 89%, 99% и 99% соответственно, как указано в сообщении.