Бельгийский генерал: нельзя отправлять Киеву списанные истребители F-16

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По мнению начальника управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерика Гетинка, у его страны не получится передать Киеву подготовленные к списанию истребители F-16 по причине их высокой изношенности.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Генерал напомнил, что самолёты не зря "отправляют на пенсию" — они провели так много часов в воздухе, что попросту износились. Военный считает, что нечестно предлагать Украине технику, которая не нужна самим.

"Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", — сказал Гетинк в интервью изданию De Standaard.

Генерал напомнил о большом количестве уже отправленного Киеву вооружения, среди которого автоматы, бронемашины Lynx и свыше 200 грузовиков Volvo, и, помимо этого, снаряды, медикаменты и топливо.

Гетинк обратил внимание, что украинское командование даже не обратит внимания на ограничение по лётным часам для старых истребителей, и это может стоить жизни пилотам.

"Если вы отправите на Украину самолет, который уже небезопасен и у которого, как вы знаете, есть трещины в корпусе, вы рискуете поставить под угрозу жизнь пилота", — добавил Гетинк.