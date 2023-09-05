Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Охлобыстин: "У Михаила Ефремова зубы выпали нижние."
В РФ за неделю выявили более 5 тысяч случаев заболевания COVID-19
Минтруд заявил о росте уровня занятости в РФ
На Кипре прямо в отеле 5 туристов напали на молодую отдыхающую
Власти РФ обсуждают возможность повышения первого взноса до 20% по льготной ипотеке
Сергей Лазарев устроил для Кудрявцевой ужин при свечах
Диетолог Платонова рассказала, что кофе с лимоном помогает похудеть и улучшить пищеварение
Польский оператор раскрыл объем запасов газа в стране
В Госдуму внесут проект Налогового кодекса

Бельгийский генерал: нельзя отправлять Киеву списанные истребители F-16

1:16
Мир

По мнению начальника управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерика Гетинка, у его страны не получится передать Киеву подготовленные к списанию истребители F-16 по причине их высокой изношенности.

Бельгийский генерал: нельзя отправлять Киеву списанные истребители F-16
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Генерал напомнил, что самолёты не зря "отправляют на пенсию" — они провели так много часов в воздухе, что попросту износились. Военный считает, что нечестно предлагать Украине технику, которая не нужна самим.

"Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", — сказал Гетинк в интервью изданию De Standaard.

Генерал напомнил о большом количестве уже отправленного Киеву вооружения, среди которого автоматы, бронемашины Lynx и свыше 200 грузовиков Volvo, и, помимо этого, снаряды, медикаменты и топливо.

Гетинк обратил внимание, что украинское командование даже не обратит внимания на ограничение по лётным часам для старых истребителей, и это может стоить жизни пилотам.

"Если вы отправите на Украину самолет, который уже небезопасен и у которого, как вы знаете, есть трещины в корпусе, вы рискуете поставить под угрозу жизнь пилота", — добавил Гетинк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Заведующая детсадом в Красноярске публикует интимные фото в Сети
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
Последние материалы
В Москве начались съемки нового сезона сериала "Беспринципные"
Марков высказался о предательстве Армении
Business Insider: в США недовольны стратегией украинского командования, которое расходится с советами Вашингтона
У россиян продолжают конфисковывать автомобили на границе Германии
Умный мяч для релаксации: находка для борьбы с тревожностью
Актёра Алексея Панина* задержали в Эстонии за пьяный дебош
Платёжные сервисы Узбекистана приостановили переводы в Россию
Виагра эффективна против многочисленных проблем со здоровьем
Российский штурмовик Су-34 впервые применил бомбу ФАБ-1500 на СВО
Бельгийский генерал: нельзя отправлять Киеву списанные истребители F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников