Your browser does not support the audio element.

По мнению начальника управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерика Гетинка, у его страны не получится передать Киеву подготовленные к списанию истребители F-16 по причине их высокой изношенности.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.