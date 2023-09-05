На Украине раскрыли схему перепродажи военной амуниции

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло схему хищения и последующей продажи военной амуниции через интернет-платформу, в которых участвовали украинские военнослужащие, сообщает РИА Новости.
"Сотрудники ГБР обнаружили незаконную схему продажи имущества Вооруженных Сил Украины через известную интернет-платформу. Преступники реализовывали термобелье, военную форму, военную обувь, саперные лопатки, военные фляги и другие предметы армейского оборудования. На этикетках указывалось "Собственность ВСУ. Не для продажи". Преступники действовали на территории города Каменец-Подольского в Хмельницкой области", — сообщили в ГБР.
По информации ведомства, в схеме участвовали как минимум два военнослужащих и трое гражданских лиц.
"Военные осуществляли похищение военной амуниции, а гражданские лица осуществляли её сбыт. Также фигуранты принимали "заказы" от граждан и искали соответствующие товары для продажи. Деньги, полученные от продажи, делались между ними", — отметили в ГБР.
Правоохранители в настоящее время определяют сумму ущерба, причиненного государству. В Государственном бюро расследований также подчеркнули, что предварительная квалификация этого преступления — "похищение и присвоение военной амуниции". Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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