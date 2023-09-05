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У 72-летней жены Байдена обнаружили коронавирус

1:07
Мир

У первой леди США Джилл Байден положительный результат теста на COVID-19, сообщает телеканал Fox 11. У 72-летней супруги американского президента легкие симптомы вируса, и она останется в семейном доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, пока не поправится.

У 72-летней жены Байдена обнаружили коронавирус
Фото: openverse

Стоит отметить, что результат теста Джо Байдена на коронавирус был отрицательным, он уже вернулся в Белый дом. Учитывая заражение его жены, 80-летний американский президент будет регулярно проходить тестирование на коронавирус и находиться под пристальным наблюдением.

Такое развитие событий происходит на фоне предыдущих сообщений об опасениях по поводу возраста Джо Байдена, причем некоторые американцы выражают сомнения по поводу его способности отслужить ещё один президентский срок из-за его возраста.

Ранее мы сообщили, что в американской палате представителей заявили о поддержке процедуры импичмента против Байдена. Такое мнение высказала член Конгресса Марджори Тейлор Грин.  

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Джо Байден приказал обнародовать информацию о происхождении COVID-19
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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