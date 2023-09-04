Ким Чен Ын и Владимир Путин в России планируют обсудить поставки оружия

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин планируют встретиться в Москве, где обсудят поставки оружия.

Фото: http:// onecoreanetwork.blogspot.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее западные СМИ сообщали, что глава КНДР намерен прибыть в Россию уже в сентябре.

По версии иностранных изданий, на встрече лидеров РФ и Северной Кореи будет обсуждаться военное сотрудничество, где будут задействованы спутники Российской Федерации в интересах Пхеньяна.

В ответ Ким Чен Ын предложит своё оружие.

"Нужно ли нашим войскам северокорейское оружие?" — задаёт риторический вопрос ведущий Первого канала.