Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин планируют встретиться в Москве, где обсудят поставки оружия.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее западные СМИ сообщали, что глава КНДР намерен прибыть в Россию уже в сентябре.
По версии иностранных изданий, на встрече лидеров РФ и Северной Кореи будет обсуждаться военное сотрудничество, где будут задействованы спутники Российской Федерации в интересах Пхеньяна.
В ответ Ким Чен Ын предложит своё оружие.
"Нужно ли нашим войскам северокорейское оружие?" — задаёт риторический вопрос ведущий Первого канала.
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