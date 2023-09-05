Щенок с двумя анусами, двойным набором гениталий и пятью лапами живет в Пуэрто-Рико

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Неделю назад в приюте для собак "Касас Куна" в Пуэрто-Рико появился щенок с редкой и удивительной, но при этом вполне жизнеспособной аномалией: его задняя часть тела удвоена.

Фото: openverse.org

Этот щенок, женского пола, обладает двумя хвостами, двумя наборами гениталий, дополнительной задней лапой в дополнение к двум обычным, и двумя анусами, которые, к сожалению, оба функциональны, сообщает paranormal-news.ru. Иногда щенок сталкивается с трудностями, когда несколько физиологических процессов происходят одновременно, и это приносит дискомфорт как ему самому, так и сотрудникам приюта.

Щенок родился в неизвестной семье, и его хозяева, возможно, не смогли или не захотели справляться с такой необычной ситуацией. В итоге они решили сдать щенка в местный приют.

Сейчас приют активно собирает средства для проведения операции собачке по клике "Миа", которая поможет улучшить качество жизни этого уникального щенка. Из-за своей врожденной аномалии у него возникают проблемы с пищеварением, что приводит к частым нарушениям стула.

Важно отметить, что все остальные щенки из этого помета родились полностью здоровыми и уже нашли своих новых заботливых хозяев.

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