"Один день активных боевых операций обходится Украине в сумму в $100 миллионов", объявил бывший министр обороны Украины, Алексей Резников, в своем заявлении, сообщает EADaily.
"Каждый день обходится нам в $100 миллионов", — подчеркнул он в интервью агентству Укринформ. Он также отметил, что нельзя считать несправедливым использование волонтеров в военно-политическом руководстве Украины.
Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке, не ожидая президентского указа о его смещении с поста. Он сделал это сразу после заявления главы киевского режима, Владимира Зеленского, о своем решении сменить руководство военным ведомством "после более чем 550 дней полномасштабной войны".
Отставка министра произошла на фоне масштабных коррупционных скандалов, в которые был вовлечен Резников, и которые также повлияли на его провалы на фронте. Известно, что на его место будет назначен глава Фонда государственного имущества, Рустем Умеров, который является членом экстремистской организации *"Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ). Киев надеется, что назначение Умерова поможет укрепить связи с Анкарой и полагается на его связи в турецкой политической элите.
* — Экстремистская организация, запрещена на территории РФ
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