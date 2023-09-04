Отставной Резников раскрыл, во сколько обходится Украине один день боевых действий

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

"Один день активных боевых операций обходится Украине в сумму в $100 миллионов", объявил бывший министр обороны Украины, Алексей Резников, в своем заявлении, сообщает EADaily.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"Каждый день обходится нам в $100 миллионов", — подчеркнул он в интервью агентству Укринформ. Он также отметил, что нельзя считать несправедливым использование волонтеров в военно-политическом руководстве Украины.

Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке, не ожидая президентского указа о его смещении с поста. Он сделал это сразу после заявления главы киевского режима, Владимира Зеленского, о своем решении сменить руководство военным ведомством "после более чем 550 дней полномасштабной войны".

Отставка министра произошла на фоне масштабных коррупционных скандалов, в которые был вовлечен Резников, и которые также повлияли на его провалы на фронте. Известно, что на его место будет назначен глава Фонда государственного имущества, Рустем Умеров, который является членом экстремистской организации *"Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ). Киев надеется, что назначение Умерова поможет укрепить связи с Анкарой и полагается на его связи в турецкой политической элите.

* — Экстремистская организация, запрещена на территории РФ