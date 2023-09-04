Российские хакеры смогли получить доступ к данным спецслужб стран Прибалтики, прибывших в эти государства после начала СВО. По информации представителя хакерской группы RaHDit, эти украинцы стали объектом интереса для депортации обратно на родину с целью их участия в боевых действиях, пишет РИА Новости.
Эта хакерская группа, сотрудничая с другими российскими организациями, осуществила атаку на компьютерные системы стран Прибалтики и Польши в понедельник. В результате была парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры и веб-сайтов государственных органов.
Действия хакеров привлекли внимание к вопросу безопасности и конфиденциальности данных, а также подчеркнули важность защиты информации в цифровой эпохе.
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