Российские хакеры получили доступ к данным спецслужб стран Прибалтики о гражданах Украины

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Российские хакеры смогли получить доступ к данным спецслужб стран Прибалтики, прибывших в эти государства после начала СВО. По информации представителя хакерской группы RaHDit, эти украинцы стали объектом интереса для депортации обратно на родину с целью их участия в боевых действиях, пишет РИА Новости.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Эта хакерская группа, сотрудничая с другими российскими организациями, осуществила атаку на компьютерные системы стран Прибалтики и Польши в понедельник. В результате была парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры и веб-сайтов государственных органов.

Действия хакеров привлекли внимание к вопросу безопасности и конфиденциальности данных, а также подчеркнули важность защиты информации в цифровой эпохе.