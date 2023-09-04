WSJ: неудача ВСУ в прорыве российской обороны может стать переломный моментом в ходе СВО

Если ВСУ снова потерпят неудачу в попытке прорвать российскую оборону, это даст российским военным возможность сделать свои укрепрайоны совершенно непобедимыми, и, возможно, решиться на контратаку.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Такой прогноз сделал финский аналитик разведки Паси Паройнен в статье для The Wall Street Journal.

"Если украинцам не удастся добиться прорыва, ничто не помешает русским просто выкопать еще несколько траншей или контратаковать", — отметил Паси Паройнен.

Специалист провёл анализ российской обороны и считает, что украинцам будет сложно с ней что-то сделать.

По мнению авторов, Киев сделал хуже сам себе, дав России время на создание хорошо укреплённой линии обороны.

А если всё будет так, как он говорит, попытки ВСУ прорваться сквозь оборону ВС РФ могут привести к переломному моменту в спецоперации, говорится в статье.