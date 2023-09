Если ВСУ снова потерпят неудачу в попытке прорвать российскую оборону, это даст российским военным возможность сделать свои укрепрайоны совершенно непобедимыми, и, возможно, решиться на контратаку.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.