Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оговорилась, назвав украинское зерно кокаиновым

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь сделала курьёзное заявление, называя украинское зерно "кокаиновым" во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Эти слова размещены на официальной странице германского МИД в социальной сети X (предшественнике Twitter*).

Фото: wikimedia.org

"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырёх миллионов тонн ежемесячно", — сказала Бербок.

Это не первый случай, когда германский политик делает неожиданные заявления. Например, ранее она уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне на конференции в ЮАР глава МИД ФРГ также использовала курьёзные выражения, называя путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).