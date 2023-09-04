Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь сделала курьёзное заявление, называя украинское зерно "кокаиновым" во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Эти слова размещены на официальной странице германского МИД в социальной сети X (предшественнике Twitter*).
"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырёх миллионов тонн ежемесячно", — сказала Бербок.
Это не первый случай, когда германский политик делает неожиданные заявления. Например, ранее она уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне на конференции в ЮАР глава МИД ФРГ также использовала курьёзные выражения, называя путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).
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