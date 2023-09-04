Советник врио главы ДНР Ян Гагин дал свою оценку тому, что польские власти начали выдавать Киеву украинцев, которые тайно покинули территорию своей страны из страха быть мобилизованными.
"Ну, как говорится, шарик все-таки маленький и бежать с него некуда", — сказал Гагин, слова которого приводит "МК".
Советник Дениса Пушилина напомнил, что в ходе контрнаступления Киева уже погибло не менее 70 тысяч украинских военнослужащих, и, как выясняется, это далеко не предел.
Чиновник предположил, что остальные государства ЕС тоже последуют примеру Польши, начав возвращать беглых украинцев обратно на родину.
"Полагаю, все остальные страны Европы тоже начнут экстрадировать мужчин призывного возраста обратно на Украину", — заключил Гагин.
Ранее в издании Rzeczpospolita появилась информация о том, что польские власти экстрадировали несколько нелегально эмигрировавших за рубеж граждан Украины.
Авторы высказали предположение, что требований об экстрадиции украинских беженцев в Польше и других странах ЕС может быть намного больше.
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