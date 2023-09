Your browser does not support the audio element.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин дал свою оценку тому, что польские власти начали выдавать Киеву украинцев, которые тайно покинули территорию своей страны из страха быть мобилизованными.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.