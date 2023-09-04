Марков высказался о желании Эрдогана быть посредником в мирных переговорах России и Украины

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему президент Турции Реджеп Эрдоган не может выступать посредником в переговорах России и Украины.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Марков уверен, что у Эрдогана не получиться стать участником мирных переговоров между РФ и Украиной, так как, по его словам, войны между Россией и Украиной нет.

Военный конфликт на Украине политолог назвал прокси войной России и США.

"А вот если Эрдоган сможет быть посредником между Россией и США, - то Россия будет это приветствовать", - выразил своё мнение политический эксперт.

Марков отметил, что Америка не изъявляет желания идти на компромисс с Россией.

Ранее актёр Станислав Садальский высказался о желании Эрдогана стать посредником в мирных переговорах.