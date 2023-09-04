Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что одному из претендентов на пост президента Соединённых Штатов, экс-постпреду США в ООН Никки Хейли нужно провести тестирование на определение умственных способностей.
До этого Хейли озвучила предложение подвергать тестированию на умственные способности всем желающим занять высокопоставленные должности в США.
Официальный представитель МИД РФ считает, что инициатору этой идеи нужно первой опробовать на себе своё предложение.
«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.
По мнению представителя российского ведомства, такая идея кажется ей очень своевременной.
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