Захарова считает, что кандидату на пост президента США необходимо провести тест на умственные способности

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что одному из претендентов на пост президента Соединённых Штатов, экс-постпреду США в ООН Никки Хейли нужно провести тестирование на определение умственных способностей.

Фото: CreativeCommons

До этого Хейли озвучила предложение подвергать тестированию на умственные способности всем желающим занять высокопоставленные должности в США.

Официальный представитель МИД РФ считает, что инициатору этой идеи нужно первой опробовать на себе своё предложение.

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.

По мнению представителя российского ведомства, такая идея кажется ей очень своевременной.