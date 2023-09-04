Праздник, на котором родители торжественно узнают пол будущего ребёнка, закончился трагедией.
В Мексике будущие родители решили необычным способом известить о том, кто у них родится — мальчик или девочка. Для этого они наняли легкомоторный самолёт.
Летательное средство пролетело над супругами и выпустило розовый дым. Родители и гости вечеринки так были обрадованы известием о скором рождении девочки, что не заметили поломки самолёта. У судна сломалось крыло, и самолёт рухнул. Спасти пилота не удалось.
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