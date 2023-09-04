Польша уже высылает украинцев, бежавших от мобилизации

Польша начала процесс экстрадиции мужчин из Украины, которые покинули страну незаконно, используя взятки или фальшивые документы. По данным, предоставленным Пограничной службой Польши, с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в Польшу прибыло почти 2,87 миллиона украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в то время как почти 2,8 миллиона украинцев покинули страну. Это означает, что десятки тысяч мужчин призывного возраста, по сути, исчезли.

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Пресс-секретарь Главного управления Пограничной службы, лейтенант Анна Михальская, отмечает, что один человек мог пересекать границу даже несколько сотен раз. Однако после вычета числа отъездов из числа прибытий, в Польше остается около 80 000 украинцев, которые потенциально могут быть призваны на службу в своей стране. На данный момент неизвестно, сколько из них действительно соответствуют критериям для освобождения от военной службы.

Издание предполагает, что десятки тысяч украинцев избежали мобилизации благодаря поддельным медицинским заключениям.

Депутат Верховной рады Украины, Федор Вениславский, отмечает важность этой ситуации для Украины, так как эти мужчины могли бы усилить вооруженные силы страны и повысить уровень ее обороны и безопасности. Он также не исключает возможности, что украинская прокуратура может привлечь к уголовной ответственности своих граждан, уклоняющихся от закона и находящихся за границей.

Для возвращения этих лиц в Украину требуется выдача международного ордера на арест. Если при полицейской проверке устанавливается, что задержанный гражданин является объектом интереса украинской прокуратуры, его судьбу решит польский суд.

Согласно информации, полученной от Пограничной службы, Польша уже депортировала граждан Украины, которые пытались переправить украинцев в Европу, уклоняющихся от мобилизации.

В то время как украинские власти ужесточают правила освобождения от военной службы, другие европейские страны также сталкиваются с подобной проблемой. В Германии, например, проживает около 1 миллиона украинцев, причем большинство из них — женщины и мужчины старше 60 лет. Оставшиеся 18% мужчин приходят под критерии мобилизации.

В целом, по всей Европе, насчитывается около 600 тысяч молодых украинских мужчин, которые могли бы усилить Вооруженные Силы Украины. Не все из них использовали фальшивые документы или взятки, чтобы покинуть страну, но их число значительно. Это приводит к проблемам с мобилизацией, которые становятся актуальными не только в России. Как уже сообщалось, украинские власти обращаются к другим странам с просьбой выдворить уклонистов от мобилизации, использующих фальшивые документы, и даже начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Планируется также призывать в армию даже тех, кто ограниченно годен, сообщает newizv.ru.