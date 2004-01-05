МИД Китая: после пандемии мир прежним не будет, он станет лучше

Мир не будет прежним после эпидемии коронавируса, которая доказала, что в одиночку с такими вызовами не сможет справиться ни одна страна.

Так заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции.

"Мир не будет прежним, потому что история движется вперед. На протяжении всей своей истории человечество развивалось и прогрессировало в борьбе с бедствиями и катастрофами. Китай считает, что до тех пор, пока все страны будут придерживаться правильного выбора и правильного направления, наш мир непременно ожидает еще более светлое будущее после победы над эпидемией", — говорит Ван И.

По его словам, глобализация является неизбежной тенденцией, способствующей развитию мира и прогрессу человечества, а попытки отвергнуть глобализацию и восстановить протекционизм не имеют будущего.

"Придерживаясь рационального глобального распределения ресурсов и обеспечения наилучшей экономической эффективности, мы должны также уделять больше внимания устранению вызванных глобализацией недостатков, включая увеличение разрыва между богатыми и бедными и неравномерное развитие регионов", — подчеркнул он.

Ван И также заявил, что нынешняя эпидемия показала, что вне зависимости от того, какой могущественной является страна, никто не может справиться с таким вызовом в одиночку, поэтому необходимо решительно защищать и развивать мультилатерализм, те же, кто остается безучастными к чужому горю, в итоге нанесут вред себе, а те, кто добивает лежачего, в конце концов лишь подорвут свой авторитет.

"Находясь перед лицом постоянных глобальных вызовов, международное сообщество сможет преодолеть трудности, только если будет едино", — подчеркнул он.

Ван И добавил, что

"мир не будет прежним, а Китай не перестанет двигаться вперед, после эпидемии китайская экономика станет еще более сильной и устойчивой".

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К слову, напомним, недавно глобализация была заветной мечтой во многих странах.

Вот, что писала об этом ранее "Правда.Ру"

Абсолютный эталон глобализации

Ирландия, занявшая после Италии председательское место в Евросоюзе, согласно данным Foreign Policy, второй год подряд признается самой глобализованной страной мира.

В первую пятерку наиболее глобализованных стран также входят Швейцария, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Всего в "рейтинге глобализации" участвуют 62 страны мира, представляющие 85% населения земного шара и более 90% мировой экономики.

Россия в данном рейтинге за прошедший год опустилась сразу на пять строчек.

При составлении рейтинга эксперты журнала Foreign Policy учитывают четыре основных параметра.

Во-первых, экономическая интеграция — объем международной торговли, инвестиций и различного рода выплат (в том числе и зарплат), совершаемых с пересечением государственных границ.

Во-вторых, персональные контакты — международные поездки и туризм, объем международных телефонных переговоров, почтовых отправлений и переводов.

В-третьих, технология — число пользователей Интернет, число интернет-серверов и пр.

В-четвертых, вовлеченность страны в международную политику — членство в международных организациях, количество посольств и пр.

В прошлогоднем рейтинге Россия занимала 40-е, а Украина — 42-е место в мире по уровню глобализации. В этом году ситуация изменилась: Украина сохранила свою 42-ю строчку в итоговой таблице, а Россия сместилась аж на 45-е место.

В частности, Украина превзошла Россию по уровню вовлечения экономики в мировую экономическую систему (по этому показателю Украина заняла 35 место, а Россия — 51-е), по числу граждан, посетивших иные страны (соответственно, 43 и 54 места), по объемам международной торговли (11-е место у Украины и лишь 40- у России).

В то же время Россия пока опережает Украину по числу международных организаций, в работе которых она принимает участие (12 место России против 22-ого Украины), а также по числу интернет-серверов (соответственно, 41 и 45 места).

В итоговом рейтинге Великобритания заняла 9 место, следом за ней идут Финляндия, США и Франция. Чехия — на 15-й позиции, Германия — на 17-й, Польша — на 32-й, Япония — на 35-й, Китай — на 51-й…

Ознакомившись с этими данными, можно попытаться представить страну — Абсолютного Рекордсмена По Глобализации.

Итак. Через всю территорию страны-рекордсмена проходит Шоссе, Железная Дорога и Труба. Всё это принадлежит иностранцам (иностранные инвестиции, таким образом, составляют 100%). Страна живёт в основном за счёт арендных выплат (небольших, разумеется, иначе 100% инвестиционной привлекательности не добиться) за землю, по которой всё это проходит.

Второй источник доходов — деньги, пересылаемые из-за границы, так как практически всё трудоспособное население страны-рекордсмена гастербайтерствует по всему миру. Это всячески поощряется государством (примерно как на Филиппинах), и не только поощряется, но и организуется. То есть государство само берётся трудоустраивать своих граждан за границей. Выпускники институтов прямым ходом отправляются писать код или подносить пробирки в западные научные центры, молодые девки с фигурой — в европейские и американские стрип-бары, без фигуры — в беби-ситтеры, мужички поглупее — убирать мусор в Неваде или Оклахоме, и так далее.

За зарплатой их, впрочем, следят (благо, государство само их трудоустраивает, решает проблемы с визами и пр.). Недостаточно активно присылающих деньги, в виде наказания, принудительно отзывают на родину. Все это делается в дружеском согласии с правительствами развитых стран, которые, со своей стороны, тоже присматривают, как бы граждане этого замечательного сверхглобализированного государства не осели бы в их не столь глобализованных странах. Разумеется, трудоустройство, перевод денег, и прочие дела — всё делается через интернет-сервисы.

В самом государстве живёт только начальство и нетрудоспособная часть населения (получающая пособия за счет тех, кто работает за границей). Молодёжи на родине живётся плохо и она мечтает "про уехать". Нетрудоспособные старики живут вполне прилично, но не очень долго (на территории государства тайно захороняют ядерные отходы, что является третьим источником денежных поступлений). Там построены красивые города, с прекрасными хосписами, где можно отдать Богу душу на чистой простыне. Эвтаназия разрешена и поощряется.

Государство, имеющее такие интересы (граждане по всему миру — шутка ли!), конечно, входит в максимальное число международных организаций — во все европейские, во все азиатские (куда можно дотянуться), и так далее. В самом центре страны-рекордсмена стоит непременная база НАТО, чтобы "в случае чего" восстановить порядок и благолепие.

И от всех этих прелестей Россия удалилась на пять шагов. Мало, полагает NewsInfo.