Владелец «Вкусно – и точка» Говор заявил о планах McDonald’s вернуться в Россию

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Владелец сети ресторанов "Вкусно и точка" Александр Говор прокомментировал решение McDonald's покинуть Россию, заявив, что американский гигант быстрого питания изначально планировал вернуться в какой-то момент, если ситуация изменится. Однако он считает, что такое возвращение сейчас маловероятно, о чем сообщает ТАСС.

Фото: openverse

Говор выразил понимание решения, принятого корпоративным руководством McDonald's, учитывая сложившиеся обстоятельства. Он упомянул, что McDonald's хотел быть уверенным в том, что его бизнес в России не рухнет, что и послужило мотивацией их решения в то время.

В своей сделке с McDonald's Говор указал, что существует положение о возможном возвращении компании в Россию. Однако, если McDonald's решит вернуться, им нужно будет выкупить у него бизнес по цене, которую он инвестировал, и у него будет первая возможность подать заявку на роль главного франчайзи. Несмотря на эти договоренности, Говор считает маловероятным, что McDonald's вернется в Россию в прежнем качестве.

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