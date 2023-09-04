Русскоязычные жители Германии столкнулись с дискриминацией на национальной почве

Почти две тысячи русскоязычных жителей Германии столкнулись с дискриминацией со стороны немцев из-за национальности, сообщили эксперты. Часть из них будут рассмотрены в приоритетном порядке, часть — получили статус правовой поддержки.

Фото: wikimedia.org

С начала военной операции всё больше русских на территории Германии обращаются за помощью из-за дискриминации на почве националистических настроений, сообщили в пресс-службе немецкой правозащитной организации VADAR.

"Сейчас общее число обращений достигло 1 612, 428 из них были выделены для приоритетного рассмотрения ассоциацией и 105 из них получили статус правовой поддержки, — сообщили в организации "Известиям". — Только в 2023 году было зарегистрировано 701 обращение. 171 из них рассматривается в приоритетном порядке".

Как подчеркнули эксперты, россияне страдают в том числе и от неправильного толкования антироссийских санкций. К примеру, у них изымают автомобили с номерами РФ, закрывают банковские счета не только владельцам российских паспортов, но и тем, у кого русские фамилии.