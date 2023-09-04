Генерал ВКС США: внеземная война окажется более разрушительной, чем "традиционная"

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Если вспыхнет война между державами в космосе, она может быть куда разрушительнее, чем "традиционные" наземные конфликты, заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман.

Фото: Роскосмос

По словам генерала, США должны лишить возможности противника нацеливаться на американские космические спутники.

"Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий", — заявил генерал в интервью Newsweek.

Он подчеркнул, что подобный конфликт повлияет на жизнь многих поколений вперёд.

Какого конкретно "противника" необходимо нейтрализовать в космической гонке, генерал не уточнил.