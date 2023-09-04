Если вспыхнет война между державами в космосе, она может быть куда разрушительнее, чем "традиционные" наземные конфликты, заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман.
По словам генерала, США должны лишить возможности противника нацеливаться на американские космические спутники.
"Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий", — заявил генерал в интервью Newsweek.
Он подчеркнул, что подобный конфликт повлияет на жизнь многих поколений вперёд.
Какого конкретно "противника" необходимо нейтрализовать в космической гонке, генерал не уточнил.
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