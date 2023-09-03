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В порту Одессы без объяснений массово увольняют людей с работы

0:42
Мир

В Одесском порту массово увольняют людей, буквально "целыми подразделениями".

В порту Одессы без объяснений массово увольняют людей с работы
Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

И увольняют не в отпуска за свой счёт, а навсегда и без объявления причины, пишет Telegram-канал "Типичная Одесса", отмечая, что увольняют с мест редчайших высококвалифицированных специалистов.

"Дважды за последние две недели в порт приезжали какие-то люди и всех работников заранее выгоняли домой, чтобы никто не видел, чем они там занимаются", — подчёркивает портал.

Также отмечается, что в последнюю неделю в порт Одессы в больших количествах завозится металл. Вероятно для двух оставшихся кораблей, чтобы пошли не порожняком.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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