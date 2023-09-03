В Одесском порту массово увольняют людей, буквально "целыми подразделениями".
И увольняют не в отпуска за свой счёт, а навсегда и без объявления причины, пишет Telegram-канал "Типичная Одесса", отмечая, что увольняют с мест редчайших высококвалифицированных специалистов.
"Дважды за последние две недели в порт приезжали какие-то люди и всех работников заранее выгоняли домой, чтобы никто не видел, чем они там занимаются", — подчёркивает портал.
Также отмечается, что в последнюю неделю в порт Одессы в больших количествах завозится металл. Вероятно для двух оставшихся кораблей, чтобы пошли не порожняком.
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