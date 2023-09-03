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Times: Бен Уоллес перед отставкой пытался сорвать покупку вертолётов США

1:18
Мир

Перед своим уходом с поста главы Министерства обороны Британии бывший глава Минобороны Бен Уоллес предпринимал попытки сорвать контракт на поставку вертолётов Chinook из США. Об этом сообщает газета The Times.

Times: Бен Уоллес перед отставкой пытался сорвать покупку вертолётов США
Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Контракт предполагал закупку 14 вертолётов Chinook H-47 с увеличенной дальностью полёта, выпускаемых американской компанией Boeing. Первый из них должен был поступить в Великобританию к 2026 году. Не названные источники рассказали газете, что Уоллес попытался отменить этот контракт не только из-за его стоимости, но также из-за недовольства тем, что США не поддержали его кандидатуру на пост Генерального секретаря НАТО.

"В письме от 10 августа, направленном министру обороны США Ллойду Остину, Уоллес <…> ясно дал понять, что рассматривает возможность расторжения сделки", — отмечает газета со ссылкой на неназванных британских чиновников.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Риши Сунаку с просьбой об отставке после четырёх лет на посту. На его место был назначен руководитель Министерства энергетики Грант Шаппс.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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