Перед своим уходом с поста главы Министерства обороны Британии бывший глава Минобороны Бен Уоллес предпринимал попытки сорвать контракт на поставку вертолётов Chinook из США. Об этом сообщает газета The Times.
Контракт предполагал закупку 14 вертолётов Chinook H-47 с увеличенной дальностью полёта, выпускаемых американской компанией Boeing. Первый из них должен был поступить в Великобританию к 2026 году. Не названные источники рассказали газете, что Уоллес попытался отменить этот контракт не только из-за его стоимости, но также из-за недовольства тем, что США не поддержали его кандидатуру на пост Генерального секретаря НАТО.
"В письме от 10 августа, направленном министру обороны США Ллойду Остину, Уоллес <…> ясно дал понять, что рассматривает возможность расторжения сделки", — отмечает газета со ссылкой на неназванных британских чиновников.
Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Риши Сунаку с просьбой об отставке после четырёх лет на посту. На его место был назначен руководитель Министерства энергетики Грант Шаппс.
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