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Экс-премьер Словакии Фицо: Запад открыто говорит о фашистах на Украине, но не осуждает

1:12
Мир

Западные СМИ открыто говорят о том, что на Украине есть фашизм и национализм, в том числе и в рядах ВСУ, но никак их не осуждают, заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Экс-премьер Словакии Фицо: Запад открыто говорит о фашистах на Украине, но не осуждает
Фото: kyivpost.com

По его словам, в словакском обществе, к примеру, членов националистического батальона "Азов"*, считают "хулиганами".

"Возьмём полк "Азов"*, члены которого — явные фашисты. Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулемётом на танке", — заявил экс-премьер на брифинге.

Он подчеркнул, что такие люди делают "очень страшные" вещи в украинской армии, и не только с противником. По словам экс-премьера, в свою очередь, западные и европейские СМИ открыто говорят о наличии фашистов и нацистов, но никак не осуждают подобное явление.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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