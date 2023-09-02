Украина будет избавляться от тех, кто грабил народ и ставил себя вне закона.
Об этом в очередном видеообращении в Telegram-канале сообщил глава Незалежной Владимир Зеленский, подытожив арест олигарха Игоря Коломойского.
"Но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил”, — в частности, сказал украинский лидер.
Помимо этого, он поблагодарил правоохранителей за решительные действия, чтобы можно было "довести до справедливого результата каждое из дел", которые тормозили десятки лет.
Напомним, 2 сентября, спецслужбы Украины задержали бизнесмена Коломойского по подозрению в мошенничестве. Суд Киева избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.