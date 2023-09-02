Зеленский рассказал, что Украине после ареста Коломойского будет хорошо

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Украина будет избавляться от тех, кто грабил народ и ставил себя вне закона.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом в очередном видеообращении в Telegram-канале сообщил глава Незалежной Владимир Зеленский, подытожив арест олигарха Игоря Коломойского.

"Но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил”, — в частности, сказал украинский лидер.

Помимо этого, он поблагодарил правоохранителей за решительные действия, чтобы можно было "довести до справедливого результата каждое из дел", которые тормозили десятки лет.

Напомним, 2 сентября, спецслужбы Украины задержали бизнесмена Коломойского по подозрению в мошенничестве. Суд Киева избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.