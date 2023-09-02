СБ Украины пришла домой к олигарху Коломойскому с подозрениями по статьям УК

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Одному из крупнейших предпринимателей Украины Игорю Коломойскому, который помогал Владимиру Зеленскому избираться на пост президента, вручили "подозрения" в мошенничестве и легализации преступных доходов.

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Олигарха в его особняке субботним утром 2 сентября посетили сотрудники Службы безопасности, которые передали ему документы, где он назван подозреваемым.

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (около $13,544 млн) путём их вывода за границу", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале СБУ.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время Офис Генерального прокурора Украины проводит досудебное расследование в отношении бизнесмена.

Ранее военный эксперт заявил, что между украинским лидером и главой Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым произошёл публичный конфликт.