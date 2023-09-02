Американский предприниматель Илон Маск поддержал сообщение, размещённое в социальной сети Twitter*, в котором заявлялось о разрушении легитимности демократической системы в США президентом Джо Байденом. В исходном посте также утверждалось, что Министерство юстиции США активно мешает судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решётку своего оппонента Дональда Трампа.
"Правда", — написал бизнесмен.
В конце августа канал CNN сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, а также несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали разрабатывать стратегию для запуска расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Байдена.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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