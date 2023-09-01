США не видят угрозу в расширении БРИКС

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Согласно заявлению координатора стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США не рассматривают расширение БРИКС как угрозу и не считают этот альянс антиамериканским, сообщает РИА Новости.

Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

"Мы не видим в БРИКС ни антиамериканской коалиции, ни враждебной организации", — подчеркнул Кирби перед журналистами.

Он также отметил, что решение о присоединении к альянсу остается за самих странами, и США не рассматривают это как угрозу.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. На прошлой неделе в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, на котором лидеры приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формальное расширение группы запланировано на 1 января 2024 года.