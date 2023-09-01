В Польше выросло число заболевших легионеллезом

В Польше продолжает расти количество заболевших легионеллезом, об этом сообщил Яромир Слончка, начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции, согласно информации от РИА Новости.
По его словам, на данный момент число инфицированных легионеллезом в Польше достигло 158 человек. Самое большое количество заболевших "болезнью легионеров" зарегистрировано в Жешуве — 106 случаев. Также заболели 36 жителей Жешувского района.
Вспышка заболевания началась в Подкарпатском воеводстве в августе, рядом с украинской границей. Позднее легионеллез распространился и на другие регионы.
Легионеллез — это серьезное респираторное заболевание. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что болезнь можно заразить, вдыхая аэрозоли, содержащие бактерию L. pneumophila, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.