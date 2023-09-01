В Польше выросло число заболевших легионеллезом

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше продолжает расти количество заболевших легионеллезом, об этом сообщил Яромир Слончка, начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции, согласно информации от РИА Новости.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По его словам, на данный момент число инфицированных легионеллезом в Польше достигло 158 человек. Самое большое количество заболевших "болезнью легионеров" зарегистрировано в Жешуве — 106 случаев. Также заболели 36 жителей Жешувского района.

Вспышка заболевания началась в Подкарпатском воеводстве в августе, рядом с украинской границей. Позднее легионеллез распространился и на другие регионы.

Легионеллез — это серьезное респираторное заболевание. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что болезнь можно заразить, вдыхая аэрозоли, содержащие бактерию L. pneumophila, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды.