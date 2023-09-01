В Испании предупредили о неблагоприятных погодных условиях

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После долгого периода жары в Испании туристов ожидает неожиданное метеорологическое событие: на этот раз природа решила удивить их приближением зимы. В ближайшие выходные все посетителей, особенно на Балеарских островах, предупредили о скором приходе аномальных погодных условий.

Фото: Openverse

Испанская пресса сообщает, что Испанское метеорологическое агентство AEMET выпустило предупреждение о наступающих штормах и обильных дождях, которые обрушатся на большую часть страны в субботу, 2 сентября. Более того, прогнозы на ближайшие выходные не предвещают улучшения погодных условий.

Эта резкая перемена погоды будет сопровождаться сильными ливнями и ветрами, а дождь ожидается практически по всей стране, как подчеркивают синоптики.

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