Германия пообещала передать Киеву 10 рефрижераторов для хранения тел убитых бойцов ВСУ. Такой информацией поделился украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко.
Украинский чиновник уточнил в своём Telegram-канале, что эта договорённость была достигнута в ходе онлайн-совещания с членами Федерального агентства технической помощи (THW) МИД Германии и представителями немецкого бюро судебно-медицинской экспертизы.
"По результатам онлайн-встречи достигли договоренности, что Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев", — написал Котенко.
Ранее бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж рассказал, что из-за провала контрнаступления ВСУ под Харьковом между Киевом и его западными партнёрами зреет конфликт. Украинская сторона считает, что потерпела поражение на этом направлении из-за недостаточного количества западного оружия, в то время как в США обвиняют Киев в выборе неправильной тактики на поле боя.
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