Германия пообещала передать Киеву 10 рефрижераторов для хранения тел убитых бойцов ВСУ. Такой информацией поделился украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.