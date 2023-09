Your browser does not support the audio element.

Движение российской армии в сторону Купянска вынудило Киев снова обратиться к Вашингтону за военной и финансовой помощью, чем на Запада остались крайне недовольны. На это обратил внимание бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.