Офицер США Ледвидж: США и Украина выясняют, кто из них виноват в провале ВСУ под Харьковом

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Движение российской армии в сторону Купянска вынудило Киев снова обратиться к Вашингтону за военной и финансовой помощью, чем на Запада остались крайне недовольны. На это обратил внимание бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Теперь Киев и его западные союзники пытаются выяснить, чьи решения привели к провалу украинского контрнаступления под Харьковом.

"Украина утверждает, что большее количество западного оружия имело бы решающее значение. Их союзники же говорят, что если бы украинцы применили общевойсковую тактику, которой их обучили, и разместили свои силы по-другому, можно было бы добиться большего прогресса," — отметил Лэдвидж в комментарии The Guardian.

Офицер полагает, что доверие киевских властей к их американским покровителям теперь пошатнулось, и они уже не настолько уверены в безграничной поддержке Вашингтона.

Вся надежда Владимира Зеленского теперь на тех, кто ещё может поставлять Киеву оружие. В связи со сложившейся ситуацией поражение Украине стало более вероятным, тем более, что в Вашингтоне вовсе не горят желанием помочь Киеву вернуть Крым, заключил офицер.