Украина рвет и мечет: Россия и Белоруссия вновь приглашены на Нобелевский банкет

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Послы России и Белоруссии вновь получили приглашение на банкет в Стокгольме, который проводится по случаю вручения Нобелевских премий. Эту информацию распространил Фонд Нобеля, и она была подтверждена BBC, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

В предыдущем году, из-за начала спецоперации на Украине, российские и белорусские послы были исключены из списка гостей на церемонии. Тем не менее, в этом году они вновь приглашены, как и представитель Ирана, который ранее не присутствовал на этом мероприятии. Представители Фонда Нобеля объяснили это стремлением объединить всех, даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии, с целью подчеркнуть важность свободной науки и культуры.

Однако спикер украинского МИД, Олег Николенко, выразил мнение, что попытки привлечения России и Белоруссии к ценностям гуманизма представляют собой трудную задачу, которая, возможно, не принесет желаемых результатов.

"Мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Белоруссии", — подчеркнул он.