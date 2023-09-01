Кабмин Украины выделил МВД на приобретение оружия почти 190 миллионов долларов

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Представитель кабинета министров в Верховной Раде Украины, Тарас Мельничук, объявил о выделении правительством страны почти 190 миллионов долларов Министерству внутренних дел на приобретение вооружения и боеприпасов.

Фото: Openverse

По последней информации, средства в размере семи миллиардов гривен (примерно 190 миллионов долларов) были выделены МВД Украины из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

Тарас Мельничук подчеркнул, что данная сумма будет способствовать "укреплению обороноспособности" страны.