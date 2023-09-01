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Кабмин Украины выделил МВД на приобретение оружия почти 190 миллионов долларов

0:36
Мир

Представитель кабинета министров в Верховной Раде Украины, Тарас Мельничук, объявил о выделении правительством страны почти 190 миллионов долларов Министерству внутренних дел на приобретение вооружения и боеприпасов.

Кабмин Украины выделил МВД на приобретение оружия почти 190 миллионов долларов
Фото: Openverse

По последней информации, средства в размере семи миллиардов гривен (примерно 190 миллионов долларов) были выделены МВД Украины из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

Тарас Мельничук подчеркнул, что данная сумма будет способствовать "укреплению обороноспособности" страны.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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