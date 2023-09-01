Экс-разведчик США Шаффер: США и Британия совершили ошибку, проигнорировав слова Путина

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Западные лидеры были в корне неправы, проигнорировав предупреждения российского лидера Владимира Путина, которые он делал, пока Россия не начала спецоперацию на Украине. На это обратил внимание бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Запад, в особенности США и Британия, не слушали Владимира Путина. Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того, чтобы принять его точку зрения, его слова продолжали игнорировать", — напомнил Шаффер в эфире YouTube-канала George Galloway.

Бывший разведчик подчеркнул, что если политика Запада по отношению к РФ и Украине не изменится, конфликт грозит перерасти в нечто большее. А хуже всего будет, если его непосредственным участником станет НАТО, добавил Шаффер.

До начала СВО Путин неоднократно высказывал опасения, связанные с расширением НАТО на восток. Президент РФ отмечал, что все попытки Москвы предотвратить это дипломатическим путём терпели неудачу из-за изворотливости, лжи, шантажа и прессинга представителей Альянса.