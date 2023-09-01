Буданов признал огромные потери украинской армии на передовой

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Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов был вынужден признать, что потери ВСУ очень значительные. Об этом глава ГУР сообщил в эфире телеканала "1+1".

Фото: wikimedia.org

Руководитель ГУР добавил, что ему тяжело признавать этот факт, и привыкнуть к этому невозможно. Таким образом Буданов ответил на вопрос о том, как он относится к потерям в рядах украинской армии.

"Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", — сказал Буданов.

В середине августа журналисты New York Times написали, что потери ВСУ с начала спецоперации на Украине равны 70 тысячам убитых и 100-120 тысячам раненых.

Ещё раньше, в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тысячах убитых украинских бойцах. Правда, позже глава ЕК была вынуждена оправдываться за озвученные ею цифры, назвав их "неточными" и полученными "не из тех источников". Она уточнила, что имела в виду не только убитых, но и раненых.