Буданов считает, что украинский конфликт должен быть перенесён на территорию РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что не разделяет точку зрения своего президента Владимира Зеленского о том, что конфликт не должен перейти на российскую территорию.

Фото: wikimedia.org

Буданов уверен, что сделать нужно с точностью да наоборот, и расширить географию украинского конфликта за счёт территории России и других пророссийски настроенных стран.

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше", - заявил Буданов в эфире телеканала "1+1".

Ранее Зеленский сообщил, что конфликт не нужно переносить на территорию России, потому что в таком случае Украина рискует остаться в изоляции.

До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что украинские власти нацелены на уничтожение "всего российского", в частности, в Крыму, удары по которому, по его словам, уже согласованы с западными кураторами.