Арестович* заявил, что пророссийский Янукович спас Украину

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Алексей Арестович* рассказал об экономической зависимости Украины от России.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Украинский военный аналитик заявил, что с 2005-го года Россия занималась экономическим, культурным и политическим поглощением Украины.

"Если бы не пророссийский Янукович, то, скорее всего, РФ бы уже доела нас без всякой войны", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович считает, что за 32 года демократии Украина лишилась военно-технического, экономического и научного потенциала, что, по его мнению, привело к потери контроля на частью территорий.

Ранее Алексей Арестович* поблагодарил Польшу за спасение Украины.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.