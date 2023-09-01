Алексей Арестович* рассказал об экономической зависимости Украины от России.
Украинский военный аналитик заявил, что с 2005-го года Россия занималась экономическим, культурным и политическим поглощением Украины.
"Если бы не пророссийский Янукович, то, скорее всего, РФ бы уже доела нас без всякой войны", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович считает, что за 32 года демократии Украина лишилась военно-технического, экономического и научного потенциала, что, по его мнению, привело к потери контроля на частью территорий.
Ранее Алексей Арестович* поблагодарил Польшу за спасение Украины.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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