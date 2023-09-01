На Украине продолжается мобилизационная кампания, при этом в Киеве призывают мужчин старше 50 лет.
Как сообщила жительница украинской столицы в беседе с ТАСС, мужу её знакомой придётся пойти на службу, хотя ему больше 50 лет.
"Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс", — подчеркнула женщина.
Очевидцы также добавили, что повестку могут вручить в общественном месте, например, на остановке, в магазине или парке. По словам ещё одного источника агентства, недавно украинские силовики заблокировали одно из киевских общежитий для поголовной мобилизации.
Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что проводимая на Украине мобилизация свидетельствует о завершении наступления ВСУ и переходе к активной обороне.
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