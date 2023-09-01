19FortyFive: российские комплексы С-300 справятся с истребителями F-16 на Украине

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Российские средства противовоздушной обороны, такие как С-300, уничтожат западные самолёты F-16 в ходе украинского конфликта, сообщает 19FortyFive.

Фото: openverse.org

По словам обозревателя Майи Карлин, истребители F-16 никогда не сталкивались с комплексами ПВО России во время реального боя. Она добавила, что эти самолёты не в силах преодолеть российские защитные комплексы.

"Этим истребителям четвёртого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300", — подчеркнула автор материала.

Как пояснила журналист, пилоты ВСУ привыкли летать на советских МиГ-29, следовательно, при переобучении могут появиться сложности, ведь американские истребители отличаются от образцов времён СССР.

Ранее офицер США Дэниел Дэвис высказал аналогичную точку зрения о судьбе F-16 после их отправки на Украину. Он убеждён: западные самолёты будут уничтожены системами ПВО Вооружённых сил РФ.