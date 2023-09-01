Ветеран спецслужб Соин: Африка — уникальный шанс навязать Западу конфликт за пределами Украины

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Африка даёт уникальный шанс навязать западной коалиции конфликт за пределами Украины, в котором они не смогу не участвовать, заявил политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин. По словам эксперта, эскалация на африканском континенте играет России на руку.

Фото: openverse

Последние события в Нигере и Габоне — нетипичный для Африки переворот, пояснил эксперт. В текущей ситуации мятежники хотят не только поменять действующую власть, но и свергнуть колониальный режим Запада, к примеру, уйти от Франции, которая является приверженцем однополярного мира.

"Африка отвлечёт часть ресурсов Запада. Для нас это уникальный шанс навязать западному блоку противостояние за пределами европейского континента. Это хороший геополитический ход, это растянет их силы", — пояснил политолог в беседе с "Украиной.ру".

Однако ситуацию может повернуть в свою сторону Россия, чтобы заставить Запад начать ещё один конфликт за пределами Украины. Но для этого необходимо провести грамотную работу на территории самой Незалежной с гражданским населением.

"Сейчас мы можем снова активизировать слои украинского общества, которые понимают, что Украина без России — это западная колония", — резюмировал политолог.