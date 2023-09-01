Украинские власти в срочном порядке возводят мощную линию обороны на подступах к Харькову, рассказал луганский военный эксперт Андрей Марочко.
Он пояснил, что информацию получил от собственных источников в разведке.
"Юго-восточнее населённого пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования", — сообщил Марочко в интервью РИА Новости.
Эксперт добавил, что оборонительная линия возводится не только военными, к масштабной стройке привлекли местных коммунальщиков и технику частных предприятий.
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