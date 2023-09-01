Экс-советник главы Пентагона о завершении конфликта на Украине: сядьте и начините слушать

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Вашингтон и его партнёры должны показать Москве готовность "выслушать русских" и сесть за стол переговоров, чтобы понять до конца ситуацию, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, на протяжении десятилетий Вашингтон пренебрегает опасениями Москвы и никто не "слушает русских".

"Вы должны присесть, выпить чай, кофе или то, что они вам предложит, и начать слушать русских, заявил Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру. — Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии".

По словам экс-советника главы Пентагона, чтобы показать Москве готовность к переговорам, необходимо прекратить снабжать Украину оружием и деньгами. Такой шаг станет "серьёзным сигналом" для российской стороны.