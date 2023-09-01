Россия выигрывает в конфликте на Украине, а Запад планомерно врёт о его ходе, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
По её словам, Вашингтон продолжает финансировать "убийства" невинных людей, пока "надменные" политики молчат.
"Америка врёт о войне, вот в чём трагедия. Они — Запад — проигрывают. Россия выигрывает", — заявила Грин на брифинге.
Она подчеркнула, что западные политики всё понимают. но не могут "встать и сказать", что украинский конфликт пора решать дипломатическим путём.
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