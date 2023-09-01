Конгрессвуман Грин: Россия побеждает в конфликте на Украине — Запад врёт

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Россия выигрывает в конфликте на Украине, а Запад планомерно врёт о его ходе, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По её словам, Вашингтон продолжает финансировать "убийства" невинных людей, пока "надменные" политики молчат.

"Америка врёт о войне, вот в чём трагедия. Они — Запад — проигрывают. Россия выигрывает", — заявила Грин на брифинге.

Она подчеркнула, что западные политики всё понимают. но не могут "встать и сказать", что украинский конфликт пора решать дипломатическим путём.