Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон причастен к теракту на российских газопроводах "Северный поток" и назвал данный шаг ошибкой.
По словам кандидата в президенты, отношения России и Китая окрепли благодаря ошибке, которую совершили Штаты — подорвали "Северный поток".
"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию", — заявил Рамасвами Fox News.
Говоря об украинском конфликте, предприниматель заверил, что в случае избрания он даст "твёрдое обещание" не принимать Украину в Североатлантический альянс, заключит "сделку" с российской стороной и "заморозит" линию фронта.
Но при этом политик подчеркнул, что также планирует "отделить" Китай от России, так как партнёрство стран угрожает США.
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