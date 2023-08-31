Олег Царёв: США отправят в отставку Зеленского ради завершения конфликта на Украине

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США последовательно устраняют всех активных сторонников военных действий на Украине в британской политике. Продолжать конфликт дальше Америке не выгодно. Такое мнение высказал политик Олег Царёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Он считает, что США уже получили все возможные плюсы, а дальше могут быть лишь минусы. Кроме того, США ожидает конфликт с Китаем, на который они хотят переключиться.

Из британской политики Вашингтон убирает ястребов войны. Президент Украины Владимир Зеленский — последний ястреб, он тоже уйдёт, но свою партию ему придётся отыграть до конца, заключил собеседник издания.