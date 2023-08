США последовательно устраняют всех активных сторонников военных действий на Украине в британской политике. Продолжать конфликт дальше Америке не выгодно. Такое мнение высказал политик Олег Царёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.