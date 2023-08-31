США последовательно устраняют всех активных сторонников военных действий на Украине в британской политике. Продолжать конфликт дальше Америке не выгодно. Такое мнение высказал политик Олег Царёв в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он считает, что США уже получили все возможные плюсы, а дальше могут быть лишь минусы. Кроме того, США ожидает конфликт с Китаем, на который они хотят переключиться.
Из британской политики Вашингтон убирает ястребов войны. Президент Украины Владимир Зеленский — последний ястреб, он тоже уйдёт, но свою партию ему придётся отыграть до конца, заключил собеседник издания.
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Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.