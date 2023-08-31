Дандыкин: украинские корабли, которые пойдут по "альтернативному зерновому коридору", сильно рискуют

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Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, какие действия России следует предпринять в связи с открытием несанкционированного Москвой "зернового коридора".

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ранее стало известно, что корабли покидают украинские порты и почти сразу попадают в территориальные воды Румынии. Два судна уже прошли по этому маршруту.

По словам эксперта, самая главная задача сейчас заключается в том, чтобы не дать пройти по этому маршруту кораблям, гружёным оружием. Нужно досматривать каждое подозрительное судно, отметил капитан в беседе с Общественной Службой Новостей.

Есть также вероятность того, что корабли попросту подорвутся на минах, которые оставили сами же украинцы. Это большой риск, заключил собеседник издания.