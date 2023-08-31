Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, какие действия России следует предпринять в связи с открытием несанкционированного Москвой "зернового коридора".
Ранее стало известно, что корабли покидают украинские порты и почти сразу попадают в территориальные воды Румынии. Два судна уже прошли по этому маршруту.
По словам эксперта, самая главная задача сейчас заключается в том, чтобы не дать пройти по этому маршруту кораблям, гружёным оружием. Нужно досматривать каждое подозрительное судно, отметил капитан в беседе с Общественной Службой Новостей.
Есть также вероятность того, что корабли попросту подорвутся на минах, которые оставили сами же украинцы. Это большой риск, заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.