Восьмой транш финансирования на военную технику для украинской армии по-прежнему не разблокирован, следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
По его словам, эта проблема может быть решена в течение ближайших недель.
"Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира всё ещё заблокирован", — подчеркнул дипломат после встречи министров иностранных дел европейских государств в Испании.
Транш для Киева заблокировали весной 2023 года по требованию венгерского руководства.
Ранее журналисты Politico негативно высказались о деятельности Борреля. Они считают, что его действия оставляют за собой "след дипломатического хаоса". Как пояснили обозреватели, Боррель публично раскрыл планы Запада по передаче истребителей украинским войскам.
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