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Жозеп Боррель: восьмой транш на оружие для армии Украины всё ещё заблокирован

0:55
Мир

Восьмой транш финансирования на военную технику для украинской армии по-прежнему не разблокирован, следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель: восьмой транш на оружие для армии Украины всё ещё заблокирован
Фото: openverse.org

По его словам, эта проблема может быть решена в течение ближайших недель.

"Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира всё ещё заблокирован", — подчеркнул дипломат после встречи министров иностранных дел европейских государств в Испании.

Транш для Киева заблокировали весной 2023 года по требованию венгерского руководства.

Ранее журналисты Politico негативно высказались о деятельности Борреля. Они считают, что его действия оставляют за собой "след дипломатического хаоса". Как пояснили обозреватели, Боррель публично раскрыл планы Запада по передаче истребителей украинским войскам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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