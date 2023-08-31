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На пляже Пхукета в Таиланде обнаружены загадочные обломки

1:52
Мир

На одном из известных пляжей острова Пхукет были выброшены загадочные обломки. Эксперты теперь должны выяснить, что это за странный предмет и откуда он происходит, так как расследование уже началось.

На пляже Пхукета в Таиланде обнаружены загадочные обломки
Фото: Openverse

Согласно информации из издания "Phuket Express", фрагмент был обнаружен на пляже Карон рядом со спортивной площадкой в прошедшую среду, 30 августа. Масса этого "черного мусора" составляет около 200 кг. Особое внимание специалистов привлекли синие провода и коды на этикетке. После того, как находка была обнаружена, спасатели привязали обломок веревками. В настоящее время представители Международного аэропорта Пхукета и Королевского военно-морского флота Таиланда присоединились к расследованию его происхождения.

По одной из версий пользователей социальных сетей, обломок может быть связан с рейсом Malaysia Airlines 370, который внезапно исчез с радаров 8 марта 2014 года. Это была одна из самых загадочных катастроф в истории авиации. В момент исчезновения на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Даже спустя 9 лет специалисты не смогли разгадать, что на самом деле произошло с самолетом и его пассажирами.

Анализ данных спутниковой связи Inmarsat привел к выводу, что самолет мог двигаться на север, в направлении Индии, Бангладеша, Мьянмы, Таиланда, Китая и Казахстана, или на юг, в Индийский океан. Однако все эти страны заявили, что воздушное судно не находилось в их воздушном пространстве, что привело экспертов к выводу, что самолет упал в Индийский океан, когда у него закончилось топливо.

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Tragedy at the Phuket International Airport, Metal debris found at Karon Beach || Thailand News
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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