Экономист Сакс: США создали условия для старта СВО задолго до избрания Путина

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Экономист из США Джеффри Сакс обвинил Вашингтон в создании условий для начала российской спецоперации на Украине.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Белый дом начал формировать предпосылки к конфликту ещё до того, как Владимир Путин стал президентом России. Профессор напомнил, что США обещали лидеру СССР Михаилу Горбачёву не расширять Североатлантический альянс на восток, однако вскоре Вашингтон стал планировать продвижение военного блока до украинской территории. Экономист назвал такое поведение "самой большой ошибкой" американского руководства.

"Всё это началось задолго до президентства Путина", — уточнил Сакс на своём YouTube-канале.

Он убеждён: спецоперация на Украине началась из-за стремления США к однополярному миру.

Ранее экс-разведчик американских ВС Тони Шаффер заявил, что мобилизация на Украине свидетельствует об окончании контрнаступления ВСУ и переходе к обороне.